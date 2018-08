Grunneger schuurfeesten: 'Lekker sjompig een wijntje drinken'

Bang voor wat druppels bier moet je hier niet zijn. Zodra het nummer Narcotic van Liquido wordt ingezet ben je namelijk de sjaak. Het bier vliegt door de schuur en wanneer het lied is afgelopen, mag je blij zijn als er nog wat bier in je glas zit.

Schuurfeesten zijn dé feesten van het platteland in de zomermaanden. De feesten zijn populair, maar worden wel minder vaak georganiseerd dan vroeger.



In de driedelige online-serie 'Most es Kieken' duikt verslaggever Joyce Kranenborg in de wereld van de schuurfeesten. Vandaag: deel 1.



'We hebben muziek, een locatie en we hebben een tap, verder doen we niks', vertelt Jarno Rietema van het Agrarische Jongeren Kontakt (AJK) 't Hogeland, een vereniging die opkomt voor het belang van jonge agrarische ondernemers. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder het jaarlijks terugkerende schuurfeest.

Ons kent ons

'Mensen komen hier niet naartoe voor de muziek. Ook niet voor de tap, maar voor de ontmoeting', vertelt Rietema. Volgens Willem Smits, eigenaar van de schuur waar het schuurfeest in Rottum wordt georganiseerd, gaat het om 'het ons kent ons, de gezelligheid en gewoon het onder elkaar zijn.'



'Heel jammer dat we niet vaker per jaar een schuurfeest kunnen organiseren Ellouise Sybenga - CPJ Groningen

Meer schuurfeesten

In de zomer worden er door meerdere agrarische verenigingen schuurfeesten georganiseerd. Zo ook bij de Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ) Groningen. Zij organiseerden dit jaar een schuurfeest in Vierhuizen.

'Het is heel jammer dat we niet vaker per jaar een schuurfeest kunnen organiseren', vertelt Ellouise Sybenga van CPJ Groningen. 'Het streven is weleens geweest om meer schuurfeesten te organiseren, maar dat krijgen we niet rond met de vergunning.'

De sfeer bij een schuurfeest (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)





Ook Rietema van AJK 't Hogeland merkt dat het organiseren van de feesten lastig is. 'Je moet een halfjaar van tevoren beginnen met het aanvragen van de vergunning. Dan moet je een plattegrond hebben van de schuur, beveiliging, EHBO, noem maar op.'

Tijdens het feest in Rottum is er een team aanwezig dat controleert op het gebruik van alcohol onder de achttien jaar. 'De gemeente gaat heel ver om maar te zorgen dat er echt niks kan gebeuren. Maar naar mijn idee gaat dat soms een beetje te ver', vindt Rietema.

Sjompig een wijntje drinken

Als je denkt dat er alleen boeren naar de schuurfeesten gaan, heb je het mis. 'Iedereen is hier welkom', gaat Rietema verder. Een schuurfeestganger in Rottum vult hem aan: 'Dit is het feestje van de regio, iedereen gaat hierheen.'

Nu kunnen we een feestje vieren en het ergens anders over hebben dan aardappels Jarno Rietema - AJK 't Hogeland

In Vierhuizen vertelt een feestganger: 'Hier komen alle boeren bij elkaar; hier komt iedereen die Gronings praat bij elkaar. Ook hier is het ons kent ons, dat is hartstikke gezellig. In de stad kun je ook wel een wijntje drinken, maar hier kan dat gewoon sjompig.'

'Nu kunnen we een feestje vieren'

Boeren staan erom bekend weinig vrije tijd te hebben. Maar de schuurfeesten zijn tactisch gepland. De feesten zijn verspreid over de zomermaanden. In het begin van de zomer vindt het schuurfeest in Rottum plaats.

'Dit is het moment van het jaar dat de aardappel zichzelf redt', vertelt Rietema. 'Nu kunnen we een feestje vieren en het ergens anders over hebben dan aardappels. Tenminste, dat proberen we', besluit hij lachend.