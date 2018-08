Praat je beter Engels met een slok op?

Praat je met een borrel op beter Engels? Dat wordt de komende drie dagen op festival Lowlands onderzocht door een team van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

'Het geldt niet bij twintig biertjes maar wel als je wat alcohol op hebt, verwachten we', zegt onderzoeker Martijn Wieling.

Het onderzoek 'grenzeloos lallen' is onderdeel van Lowlands Science.

'Leuk, aansprekend onderzoek'

'We gingen op zoek naar een beetje een leuk, aansprekend onderzoek om te doen', zegt Wieling, die zich bezig houdt met onderzoek naar tongbewegingen.

'Wat al bekend is, is dat mensen die alcohol drinken wat slechter worden in hun moedertaal. Maar uit recent onderzoek bleek juist dat je spraak wat beter wordt, als je in een vreemde taal praat. Dat herkennen we ook wel een beetje. Met een biertje op spreek je een stuk beter Frans, is een volkswijsheid.'

Nederlands als moedertaal

Op Lowlands wordt alleen niet gekeken naar Frans, maar naar Engels.

'Het gaat om mensen die Nederlands als moedertaal hebben. Het liefst hebben we natuurlijk dat ze twee keer komen. De eerst keer nuchter en daarna met een biertje op. Maar ze mogen ook twee keer komen, met andere alcoholpromillages.'

Hoe werkt het?

'We plaatsen een echoscopie-apparaat onder de kin, dat normaal gebruikt wordt bij zwangere vrouwen om te zien of de baby goed beweegt. Dat doen we om te zien hoe de tong beweegt. Het experimentje duurt zo'n vijf minuten, zo verzamelen we een hele hoop data', legt Wieling uit.

'De deelnemers moeten wat Nederlandse en wat Engelse zinnen uitspreken, een aantal tongbrekers. We doen ook een blaastest, zo meten we ook het alcoholniveau. We onderzoeken in de eerste plaats de werking van alcohol, wat er in de hersenen gebeurt en wat het met spraak doet. We beginnen om twaalf uur 's middags, dan lopen er vast nog wel wat nuchtere mensen rond.'

Het festival Lowlands in Biddinghuizen duurt tot en met zondag.