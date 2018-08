Buitengebied Veendam krijgt snel internet door aanleg glasvezel

De Stichting Kabelnet Veendam (SKV) gaat het hele buitengebied van Veendam voorzien van glasvezel. 'Als het meezit, is het voor de zomer van volgend jaar afgerond', zegt Bert Feiken van de stichting.

Er wordt al een tijdje gewerkt aan het vervangen van de coaxkabels van de abonnees door glasvezel, daar komt het buitengebied nu bij. Het gaat om zo'n tweehonderd adressen.

'We zijn al voorzichtig begonnen met de aanleg van een klein stukje, richting Wildervanksterdallen.'

Kosten

De aanleg van glasvezel in het buitengebied is volgens Feiken 'zo'n acht tot negen keer duurder dan in dichtbevolkt gebied'. 'Wij zien het zelf als een morele verplichting, glasvezel in het buitengebied. Wij streven ernaar dezelfde tarieven te hanteren als bij de abonnees in Veendam.'

De eerste

Als het project is afgerond, is Veendam straks de eerste gemeente in onze provincie waar alle bewoners zijn aangesloten op glasvezel en dus snel internet hebben.