Rondje Groningen: Slaapverwekkend Fryslân? Een reus in dromenland voor de deur bij de RUG. (Foto: Campus Fryslân)

Slapen op de stoep bij de RUG? Of onder een dreigende hemel in een tentje op Lowlands? Zolang je dromen maar mooi zijn. Over mooi gesproken: dit hebben we voor je bij elkaar gesnuffeld in Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) RUG-slapers Voor de deur van de Friese campus van de Rijksuniversiteit Groningen sliepen deze reuzen, die het hele weekend nog te zien zijn in Leeuwarden. Wij Groningers zijn stiekem best jaloers.

2) Ontwaken op Lowlands Lowlands is begonnen. Voor deze Groningers begon de vroege vrijdagochtend met dit onheilspellende, maar schitterende beeld.

3) Rondje Groningen ....maar dan anders.

4) Hooggeëerd bezoek Geen dagelijkse kost op Groningen Airport Eelde. Heb jij ze ook gezien?

5) Keigezellig Niets gezelliger dan samen een filmpje kijken. Maar dan ook écht samen, met alle KEI-lopers.

6) Room with a view Het ziekenhuis is de plek waar je niet graag wilt vertoeven. Als je er dan toch onverhoopt heen moet, dan is dit uitzicht een klein lichtpuntje. Sterkte namens ons!

7) Alles-in-één Soms heb je van die foto's waarop alles samenkomt. Zo zagen we in Stad al vaak hoe de kleurrijke versieringen eruitzien als je op straat loopt, maar zo ziet dat er van boven uit. En dan lachend worden aangekeken door de opkomende zon, dwars door de Martinitoren. In één woord: wauw!

8) Geknipt Voor de daklozen in Stad is een bezoek aan de kapper niet vanzelfsprekend. Daarom is het zeker vermeldenswaardig als ondernemers zich verenigen om deze mensen eens tegemoet te komen. *smelt*

Ga je ons een beetje missen dit weekend? Ons overzicht van alle etappes van de Tour du Groningen helpt je het weekend door. Joe!