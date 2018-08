Dit weekend in Groningen: dino's, pannenkoeken, racen en reuzen

Er is weer genoeg te doen in Groningen komend weekend! Zowel informatief, actief als zeer smakelijk. Ook nemen we stiekem een kijkje over de grens.

Reptielen aanraken

Zaterdag komt de Stichting PretMetRep naar Dinopark Landgoed Tenaxx. Ze brengen onder meer landsalamanders, vogelspinnen, schorpioenen, hagedissen, slangen en kleine krokodilachtigen mee. Er worden workshops gegeven over de dieren en, als je durft, mag je ze ook aanraken. Spannuuuund!

Kinderpannenkoekenroute

Klein Wetsinge is zaterdag omgetoverd tot het episch centrum van de pannenkoek. Er is zelfs een heuse pannenkoekenroute uitgezet, en aan het eind ervan kun je er een paar proeven. Het meel koop je zelf bij molen De Wetsinge, de eitjes ietsje verderop bij de buurman en de melk 'tank' je uit een heuse melkkoe die onderweg op de route staat.

Exotenmarkt

Zaterdag en zondag vindt bij Tuingoed Foltz in het Groningse Meeden voor het eerst een grote Exotenmarkt plaats waarop tal van kwekers en particuliere verzamelaars hun favoriete jungleplanten, boomvarens, palmen, cacteeën, agaves en andere exoten aanbieden. 'Een must voor liefhebbers!', aldus de organisatie.

De Reuzen van Royale de Luxe dwalen dit weekend door Leeuwarden (foto: LF2018)

Zomerzondag Leegkerk

Het is weer Zomerzondag in het middeleeuwse kerkje van Leegkerk, aan de rand van Groningen achter de wijk Gravenburg! De poort is geopend voor een ieder die de kerk wil bekijken. Er zullen optredens plaatsvinden en een kopje koffie, een bakje thee en een stukje taart mogen natuurlijk ook niet ontbreken.

De Reuzen

Dan nog even een kijkje over grens, want dit weekend dwalen er drie metershoge mechanische reuzen door Leeuwarden. Na eerder Berlijn, Liverpool, Parijs, Londen en Lima te hebben aangedaan, beleeft productie genaamd 'De Reuzen' van Royal de Luxe zijn Nederlandse première in de Culturele Hoofdstad van Europa. Er worden ruim 400.000 bezoekers verwacht...

GAMMA Racing Day

Nu we toch over de grens kijken... Dit weekend vindt op het circuit in Assen de GAMMA Racing Day plaats. Daar kun je onder andere motorrijder Michael van der Mark, formule 1-coureur Carlos Sainz Jr., voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos aanschouwen. En het goede nieuws: een toegangskaartje tot het circuit is geheel gratis.

Wat je ook doet, een fijn weekend toegewenst!