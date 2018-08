Treinen richting Leeuwarden overvol door Reuzen

Wil je vandaag naar Leeuwarden om de Reuzen van Royal de Luxe e aanschouwen? Als je dat per trein wil doen, bedenk dan dat je niet de enige bent. Het is zo druk op het traject Groningen - Leeuwarden, dat de trein tussenstations overslaat.

In Groningen zitten de treinen vrijdagochtend zo vol, dat de stations in Buitenpost, Hurdegaryp en Camminghaburen worden overgeslagen. Teleurgestelde mensen zagen op de betreffende stations lijdzaam toe dat de trein voorbij denderde.

Arriva speelde al in op de verwachte drukte. De vervoersmaatschappij zette extra lange treinen in, maar die maatregel bleek dus onvoldoende om de grote stroom aan passagiers allemaal plek te bieden.

Extra treinen en bussen

'Het is inderdaad een topdrukte', bevestigt Arriva-woordvoerder Tineke Witteveen. 'We hadden vandaag heel wat drukte verwacht, maar je weet nooit wat er exact gaat komen', zegt ze enigszins verontschuldigend.

Witteveen erkent dat het voor de reizigers heel vervelend is. 'En daarom zetten we vandaag maximaal in op extra bussen en treinen om iedereen naar Leeuwarden te vervoeren. Naast de drie treinen per uur rijden er tussendoor dus ook extra bussen op drukke stations waar mensen staan te wachten.'

