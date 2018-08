Twee Groningse bedrijven in innovatieve top-100

Horus staat in de lijst met een robot (links), ITurnIT met een programma voor digitale geletterdheid (Foto: RTV Noord)

Twee Groningse bedrijven staan in de MKB Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel (KvK). Eind september wordt bekend op welke plekken zij staan.

Het gaat om Horus VR Experience BV uit Bedum en Stichting ITurnIT uit Stad. Vorig jaar stonden er nog zeven Groningse bedrijven in de top-100.

Van scansysteem naar robotje

Het Bedumer bedrijf staat voor het tweede jaar op rij in het lijstje van de KvK. Vorig jaar ging het om een scansysteem dat binnen een straal van twee meter stropers op kan sporen. Dit jaar staat Horus op de lijst met een robotje.

Patiënten kunnen vanuit het ziekenhuis het robotje besturen op welke plek dan ook. Via een 360-graden-camera kan zelf worden bepaald waar je als patiënt naar kijkt.

Digitale geletterdheid

ITurnIT staat in de top-100 met een programma waarbinnen kinderen worden voorbereid op de wereld die steeds digitaler wordt. Het doel is om digitale geletterdheid een plek te geven binnen het onderwijs.

Op 26 september wordt bekend welk bedrijf op welke plek staat. De laatste keer dat er een Gronings bedrijf in de top-10 stond, was in 2016. XPAR Vision bezette toen de negende plek.

