Lopend Vuur: Ik erger me aan kinderen in een restaurant

Een restaurant in het Duitse Rügen noemt zichzelf het eerste kindvrije restaurant in de streek. Na 17 uur zijn kinderen niet meer welkom, meldt het AD.

Het restaurant wil de klanten zo rust en ontspanning bieden. Volgens de eigenaar zijn sommige kinderen slecht opgevoed en is dat storend voor andere klanten. Het besluit van het restaurant heeft al aardig wat kritiek opgeleverd.

Kinderpret?

Rennende kinderen door een restaurant of kinderen die veel lawaai maken bij het eten. Hoe kijk jij daar tegenaan?

Grunneger ambitie

In ons Lopend Vuur van donderdag hadden we het over de ambities van Groningers. Onze stelling luidde: 'Wij Groningers hebben te weinig ambitie'. Na 1764 stemmen kunnen we condluderen dat een kleine meerderheid (52,9 procent) vindt dat we genoeg ambitie hebben.