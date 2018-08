Deel dit artikel:











Meer dode vissen in Tripscompagniesterdiep Dode vissen (archief) (Foto: Huisman Media)

De vissterfte in het Tripscompagniesterdiep in Tripscompagnie is toegenomen. Dat meldt waterschap Hunze en Aa's. De oorzaak is het lage zuurstofgehalte in het water.

Door de slechte omstandigheden van de laatste dagen zijn er vissen gestorven en die komen nu boven drijven. Opruimen Het waterschap verwacht de komende dagen meer dode vissen in het diep. De dode vissen worden door Hunze en Aa's opgeruimd.



Ook zijn er maatregelen getroffen om weer zuurstof in het water te krijgen. Lees ook: - Dode vissen gevonden in Tripscompagniesterdiep