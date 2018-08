Magneetvisser: 'Liever een kogeltje dan een granaat'

Volgens Jos Smit, een van de magneetvissers die vrijdagochtend bij Drouwenermond een Duitse granaat uit het water viste, is het explosief niet erg gevaarlijk. Toch had hij liever iets anders aan de haak.

'Iets uit de Tweede Wereldoorlog is toch altijd wel een klein beetje waar je naar zoekt', zegt Smit op locatie. 'Dat is altijd leuk, toch heb ik liever heb ik een kogeltje of een embleempje aan de haak. Maar een granaat hoort er ook bij.'

Op de kant

Nat is de granaat redelijk ongevaarlijk, zegt Smit, maar als hij een tijdje aan de kant ligt wordt het explosief steeds gevaarlijker. 'Als je hem toch al aan je magneet hebt gehad en hij is niet afgegaan, dan durf ik hem ook wel op de kant te leggen. '

Alles rondom de vindplaats bij Drouwenermond was tijdelijk afgezet, in afwachting op de komst van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Die is inmiddels gearriveerd. Smit: 'Lachen toch. Mooi even kijken, kopje koffie erbij. Dan heb je wat te doen in je vakantie.'

Helemaal blij

Het is niet de eerste granaat die Smit heeft gevonden. 'Ik heb er weleens een in het bos gevonden. Ook toen kwam de EOD erbij, die het explosief heeft laten ontploffen. De granaat was namelijk instabiel en gevaarlijk. Hartstikke leuk, helemaal blij.'

Smit trekt er wel vaker op uit om wat aan zijn magnetische haak te slaan. 'Muntjes zoeken, de bossen in. Kijken waar oorlog is geweest en sporen ervan terug te vinden. Maar in Eindhoven en Groningen mag je niet met een magneet in de gracht.'

