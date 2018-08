Droogte krijgt geen vat op veld FC Groningen: 'Het ziet er goed uit'

Een aantal amateurclubs in onze provincie kampt met dorre velden door de droogte, maar de grasmat bij de profs van FC Groningen ligt er piekfijn bij. 'Wat mij betreft is het speelklaar', zegt groundsman Jan van de Velden.

FC Groningen speelt vrijdagavond om 20.00 uur tegen Willem II de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in het eigen Hitachi Stadion.

'Het ziet er goed uit', zegt Van de Velden. 'Je werkt altijd naar zo'n eerste wedstrijd toe. Een tijd van opbouwen van de grasmat, opnieuw inzaaien en weer klaarmaken. Nou hebben we een droge periode gehad deze zomer, daar zijn we goed doorheen gekomen.'

Beregenen

Al ging dat niet vanzelf, stelt Van de Velden.

'We hebben een heel goede beregeningsinstallatie. Zowel op het trainingscomplex als hier. Je moet er natuurlijk wel wat meer bovenop zitten. Wat vaker sproeien, kijken wat de vochtigheidsgraad in de grond is. Maar we hebben hier niet echt grote verdroging gehad, zoals op andere plekken in de provincie.'

Veranderingen in het stadion

In het stadion is sinds de laatste thuiswedstrijd van vorig seizoen een aantal zaken veranderd, zegt woordvoerder Richard van Elsacker. Zo is een aantal pilaren in het vak van de Z-side achter het doel beschilderd door supporters.

'Om het stadion nog meer in groen en wit aan te kleden. En dus een mooiere uitstraling.'

Nieuwe stoeltjes

De stoeltjes op de hoofdtribune zijn nieuw. 'Die waren behoorlijk oud en versleten. Ze zijn vervangen en dat geeft nu weer een heel fris uiterlijk', zegt Van Elsacker.

Met een knipoog: 'Hopelijk zien we dit seizoen wat minder groene stoelen.' Want dat zou betekenen dat het stadion vol zit.

