RTV Noord Recordweken: wie heeft de hoogste kilometerstand?

Heb jij het meeste keukengerei thuis? De allergrootste of allerkleinste voeten van Groningen? Of staat in jouw tuin de struik met de meeste bessen? Dan kun je meedoen aan de RTV Noord Recordweken!

De komende weken gaan we op zoek naar Groningse records. We zoeken net zo lang tot we de beste, langste of oudste van iets gevonden hebben. Daarna zoeken we weer naar iets anders.

Wat zoeken we?

Onze eerste zoektocht is naar de auto met het hoogste kilometeraantal. Nieuwe zoektochten starten altijd in Vroeg op Noord, of je leest het op de site.

Meedoen?

Iedereen die binnen de Groningse provinciegrenzen woont kan meedoen. Kijk voor verdere uitleg en de regels op rtvnoord.nl/record.