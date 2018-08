Recordweken: Wie heeft de hoogste kilometerstand? (nu 703.431 km)

RTV Noord is op jacht naar Groningse records de komende weken! We trappen deze maandag af met de eerste uitdaging: wie heeft de (nog rijdende) personenauto met de hoogste kilometerstand?

Wat zoeken we?

Onze eerste zoektocht is naar de personenauto met de hoogste kilometerstand. De auto moet nog kunnen rijden. Om mee te doen, meld je je aan via onze pagina. Na elke nieuwe recordpoging heb je 24 uur de tijd om met een overtreffende trap te komen. Momenteel heb je nog:

Wie heeft de hoogste kilometerstand?

Dinsdag, 11.40 uur: 703.431 kilometer

Willem Hageman uit Harkstede heeft zijn Audi sinds 2005. Hij doorkruiste er altijd zelf de drie noordelijke provincies mee, voor zakelijk gebruik. Inmiddels rijdt zijn zoon erin en heeft Willem zelf een andere.







Dinsdag, 08.50 uur: 675.832 kilometer

Peter Meisner uit Meeden hebben een Volvo 940 uit 1997, met 675.832 kilometer op de teller. Onlangs heeft hij nog dapper meegedaan met de Carbagerun, een vijfdaagse rally door Europa in een barrel van max. 500 Euro.

Maandag, 15:55 uur: 603.333 kilometer

Henk en Willy Suichies uit Groningen.

Henk reed veel als volleybaltrainer, en het stel heeft een huis in Frankrijk.

De auto rijdt op benzine.



Maandag, 15:00 uur: 585.137 kilometer

Dirk Weistra gebruikte zijn Volvo V70 diesel vooral zakelijk. Hoe hij op zoveel kilometer komt? 'Ik reed een tijdje wekelijks naar Zuid-Frankrijk.'

Maandag, 13:20 uur: 567.282 kilometer

Ronald Roffel uit Harkstede heeft 567.282 km op de teller. Het gaat om een VW Golf 4 (tdi), diesel, waarmee hij elke dag op en neer rijdt naar Drachten.

Maandag, 11.20 uur: 511.813 kilometer

Lizet van Wijk uit Uithuizermeeden heeft 511.813 kilometer op de teller van haar auto staan.

Kan jij het beter? Doe mee voordat de tijd verstrijkt! Iedereen die binnen de Groningse provinciegrenzen woont kan meedoen. Kijk voor verdere uitleg en de regels hier.

Over de Recordweken

In de RTV Noord Recordweken zoeken we net zo lang tot we de beste, langste of oudste van iets hebben gevonden. Heb jij het meeste keukengerei thuis? De allergrootste of allerkleinste voeten van Groningen? Of staat in jouw tuin de struik met de meeste bessen? Doe mee!