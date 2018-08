Warming-up: FC Groningen-Willem II

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer de thuiswedstrijd tegen Willem II.

FC Groningen-trainer Danny Buijs maakte onder Adrie Koster, de trainer van Willem II, zijn debuut in de eredivisie. Koster, toen coach van Excelsior, staat nu tegenover Buijs. De jongste tegen de oudste trainer in de eredivisie. De 'leerling' Buijs is 36 en de 'meester' Koster is 63 jaar.

De vorm: FC Groningen

Iedereen die FC Groningen volgt was het na de voorbereiding over één ding eens: de verdediging staat als een huis, maar voorin kan de ploeg nog wel wat stootkracht gebruiken. Niks bleek echter minder waar, want juist de achterhoede van FC Groningen was de zwakste schakel in de seizoensopening tegen Vitesse. De ploeg van Buijs kreeg van de Arnhemmers een gigantisch pak slaag en verloor met maar liefst 5-1.

De vorm: Willem II

De Tilburgers verloren de eerste wedstrijd van de competitie ook. In eigen stadion was VVV met 0-1 te sterk. Die wedstrijd leverde tevens een primeur op, want voor het eerst in de historie werd een doelpunt door de VAR afgekeurd. De spits van de Tilburgers, Fran Sol, scoorde met de hand en dankzij de videoarbitrage werd deze goal niet toegekend. Willem II speelde wel een goede wedstrijd en had meer verdiend dan die nederlaag.

Waar moeten we op letten?

De Tilburgers presenteerden donderdag nog twee spelers, die tegen Groningen ook inzetbaar zijn. Donis Avdijaj, is transfervrij overgekomen van Schalke 04 en kon vorig jaar de degradatie van Roda JC niet voorkomen. Aras Özbiliz wordt het komende jaar gehuurd van het Turkse Besiktas. Het kan ook zo maar zijn dat Fran Sol zijn laatste wedstrijd voor Willem II speelt in Groningen, want voor de aanvaller is veel belangstelling.

Bij Groningen zal veel naar de verdediging worden gekeken. Vooral Warmerdam zakte vorige week tegen Vitesse door het ijs en hij zal erop gebrand zijn om zich te revancheren.

FC Groningen presenteerde deze week de nieuwe linksback Tim Handwerker en hij zal staan te trappelen om minuten te gaan maken. Hij zit in ieder geval op de bank. De Japanse tv is vanavond ook in het stadion om mooie beelden van Ritsu Doan te maken. In zijn thuisland Japan wordt van hem veel verwacht met het oog op de Olympische Spelen en het komende WK van 2022.

Historie

Vorig jaar won Willem II door een doelpunt van Fran Sol in het NoordLease Stadion met 0-1. Hrustic kon toen binnen het half uur de kleedkamer opzoeken, na een rode kaart. FC Groningen en Willem II speelden tot nu toe 39 keer tegen elkaar in Groningen. Daarvan won Groningen er 21, werd het elf keer gelijk en won Willem II zeven keer. In 2011 werd het maar liefst 7-1 voor FC Groningen.

Blessures en schorsingen

Mateo Cassierra is geblesseerd aan de knie.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Hrustic, Drost, Van de Looi; Doan, Van Weert en Mahi.

