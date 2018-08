Opgeheven Spot IN maakt doorstart als I Property Management (update)

Makelaarskantoor Spot IN, dat zich afgelopen week ophief, maakt een doorstart onder de naam I Property Management. Het bedrijf heeft zich vrijdag als besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De enige aandeelhouder van I Property Management is Luckygirl B.V. van Lucinda Kat. Dezelfde naam die ook als enig aandeelhouder en bestuurder bekend stond bij het inmiddels opgeheven Spot IN.

Dubieus

Het makelaarskantoor had een dubieuze reputatie in Stad. Zo werd Spot IN onder meer beschuldigd van intimidatie en het onterecht in rekening brengen van bemiddelingskosten. Het is bovendien niet de eerste keer dat een bedrijf van Kat wordt opgeheven: in 2015 gebeurde dit eveneens.

Hoop en vrees

Studenten die nog bemiddelingskosten of borg tegoed hebben van Spot IN leven tussen tussen hoop en vrees. Maar voor het terugvorderen van bemiddelingskosten gloort nog hoop.

Oud-studenten die vonden dat zij onterecht hadden betaald voor bemiddelingskosten, werden onlangs in het gelijk gesteld nadat een makelaarskantoor onder die kosten probeerde uit te komen door samen te gaan met een collega-makelaar. De rechter trapte daar echter niet in.

Reactie Spot IN

Spot IN verklaarde donderdag dat de 'negatieve publiciteit rond het bedrijf' reden was om de bv op te heffen. Het bedrijf dat nu staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zou anders van aard zijn, laat een woordvoerder vrijdag weten.

'Zoals u in het KvK-uittreksel kunt zien, zijn wij slechts actief in het beheren van vastgoed. Verhuur of aanhuur is niet van toepassing.'

Lees ook:

- Makelaarskantoor Spot IN heft zichzelf op, onzekerheid voor eventuele gedupeerden

- Oud-studenten krijgen onterecht betaalde bemiddelingskosten terug