Winschoter rotonde is bezaaid met honderden wikkels Wikkels liggen bezaaid over de Blauwe Roos-rotonde in Winschoten. (Foto: Gerrie de Groot) Een close-up van een van de wikkels. (Foto: Gerrie de Groot)

De Blauwe Roos-rotonde in Winschoten is bezaaid met wikkels voor melkflessen, die ogenschijnlijk bestemd zijn voor de Arabische markt. Hoe deze wikkels hier terecht zijn gekomen is niet duidelijk.

Op de wikkels staat naast het merk Rainbow Quality Milk ook FrieslandCampina. Dat bedrijf zegt hier echter niets van de weten. Onderzoek 'Dit is iets wat ogenschijnlijk niet expres is gebeurd', aldus FrieslandCampina-woordvoerder Sjoerd van Sprang, 'maar iets wat wel opgeruimd moet worden.' Sprang zegt op onderzoek uit te gaan.