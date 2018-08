Arriva voorbereid op weekenddrukte naar Leeuwarden

De treinen van Groningen naar Culturele Hoofdstad Leeuwarden sloegen vrijdag meermaals stations over omdat de wagons overvol zaten. Komend weekend zou dat niet het geval moeten zijn, verwacht Arriva-woordvoerder Tineke Witteveen.

'Vanochtend hadden we echt een piekmoment, maar we verwachten dat het aantal reizigers zich de komende dagen zal verspreiden over de dag.'

Drukte evalueren

Witteveen stelt dat de circa 80.000 bezoekers aan de Reuzen van Royal de Luxe de vervoerder voor een 'grote operatie' hebben gesteld. De ervaringen van vandaag worden meegenomen naar het weekend.

'We evalueren altijd. Wat we vandaag leren, nemen we mee naar morgen. Vandaag hebben we onze maximale capaciteit ingezet, maar moesten we helaas toch enkele stations voorbij rijden. We bekijken nu op welke stations het druk was en waar we morgen treinstellen bij kunnen zetten. Verder zullen we bij grote drukte opnieuw extra bussen inzetten.'

'Gebruik de P+R's'

Voor bezoekers die met de auto naar Leeuwarden komen, heeft Witteveen nog een advies:

'Parkeer op de speciaal ingerichte P+R's rond de Leeuwarden. Vandaf daar ben je met onze pendelbussen in tien minuten in de stad.'

