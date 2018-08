Boeren trekken samen op tegen dieseldieven: 'We hebben ze op de korrel'

Een groep boeren in Westerwolde is de dieseldieven op hun land zat. 'De schade is acht- a negenduizend euro aan gestolen diesel en schade aan installaties', zegt akkerbouwer Harry Brouwer.

'Het loop de spuigaten uit; met enige regelmaat wordt dieselolie gestolen', vertelt Brouwer. 'En in het ergste geval wordt de haspel of de motorunit vernield om bij de diesel te kunnen komen.' In deze droge zomer betekent dit soms ook dat beregeningsapparatuur niet gebruikt kan worden.

Iets minder tanken

De dieseltanks kunnen gevuld worden tot zo'n duizend liter. Uit voorzorg doen diverse boeren in de buurt dit momenteel niet, waardoor ze hopen de dieven met een kluitje het riet in te sturen.



Het is een kwestie van tijd tot er eentje over het land strompelt en we hem overrompelen Harry Brouwer - Akkerbouwer

Daders op de korrel

Cameratoezicht en extra controlerondjes werpen inmiddels hun vruchten af. 'We zijn een doorgeefluik voor verdachte situaties richting de politie. Het begint rustiger te worden in het veld. Zelfs de politie merkt dat er veel minder verkeer in het veld is.'

Tot een heterdaadje kwam het tot nu toe niet, maar Brouwer en zijn collega's hebben 'een aantal mensen op de korrel'.

'Ze zijn een aantal keren bij verdachte momenten gesignaleerd of ze gingen op de vlucht. Het is een kwestie van tijd tot er eentje over het land strompelt en we hem overrompelen.'