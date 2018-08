Spieksters wantrouwen oplossing rotte grachtlucht: 'Eerst zien, dan geloven'

Het stinkt in Spijk. De geur van rotte eieren en dode vissen komt je tegemoet op 't Loug. En dat terwijl de gracht met het door Ede Staal bezongen torentje van Spiek een van de meest pittoreske plekjes van onze provincie moet zijn.

De gracht ligt vol met dode bladeren die liggen te rotten. Door die penetrante stanklucht kunnen omwonenden hun ramen en deuren niet openen.

'Bijna van m'n stokje'

'We kwamen vorige week terug van vakantie en ik rook het al in de auto', zegt Kitty Wiersema, die langs de gracht in Spijk woont.

'Toen ik uitstapte dacht ik: ik ga van mijn stokje. Ik heb de ramen dicht en we kunnen niet lekker in de tuin zitten. Dat wil je niet met dertig graden in de zomer.'

Dode vis

'Het waterschap heeft vorige week onderzoek gedaan', weet Jan Hazeveld, een van de andere omwonenden rond de gracht. 'Het zuurstofgehalte is goed, maar het stikstofgehalte is veel te hoog. De kans is groot dat een 60 centimeter grote aal daardoor dood is gegaan en daardoor ligt te rotten.'

Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd Kitty Wiersema - aanwonende

Omwonenden trokken begin deze maand aan de bel bij de gemeente Delfzijl. Die laat echter weten het probleem niet op te kunnen lossen, omdat Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) eigenaar is van de gracht.

'Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd', zegt Wiersema gefrustreerd. 'SOGK zegt op zijn beurt weer dat we bij de kerkgemeenschap moeten zijn, omdat die het kerkje en de bijbehorende gracht huurt. Alleen die heeft er geen geld voor, dus het schiet niet op.'

Baggeren

Miriam van der Waart van SOGK laat weten dat de oplossing in zicht is. De gracht wordt binnen enkele maanden uitgebaggerd.

'Samen met de gemeente Delfzijl is geprobeerd de gracht door te spoelen, maar dat bleek niet te helpen. Daarom laten we het uitbaggeren. Het duurt even, want dat kan niet zomaar elke loonwerker doen. Daar moeten we een specialistisch bedrijf voor inhuren.'

Achterstallig onderhoud

Wie de rekening gaat betalen, is nog niet bekend. Van der Waart: 'Wij zijn eigenaar geworden van de gracht, maar er was sprake van achterstallig onderhoud. Daarom gaan we nog kijken wat we met de kosten doen. Maar we gaan het eerst oplossen, de rekening is voor latere zorg.'

Wiersema is blij dat SOGK het probleem oppakt. 'Maar men roept wel vaker wat en dan gebeurt het niet. Eerst zien, dan geloven.'