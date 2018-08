Ooit speelt Jordy Kuiper voor Donar: 'Dat gaat sowieso gebeuren'

Toen hij begon met basketballen had hij niet gedacht dat het zo ver zou komen. Jordy Kuiper heeft diabetes, maar met hard werken heeft hij een transfer afgedwongen naar de IJslandse topclub U.M.F. Grindavík.

1) Bikkelen voor succes

Bikkelen was het, zo'n vijf jaar geleden tijdens een militair-ogend trainingskamp in het Spaanse Málaga, maar Jordy Kuiper had het ervoor over. Mét succes, want hij werd gescout door de Amerikaanse universiteit UNCG.

'De coach kwam in eerste instantie voor een andere speler, maar toen hij mij zag - een hardwerkende, goed coachende speler - wilde hij met mij in gesprek', zegt Kuiper. 'Ik was het voorbeeld voor de sportcultuur die hij bij UNCG wilde neerzetten.'

Wat volgde waren twee moeizame beginjaren die in de opeenvolgende jaren uitmondden in twee kampioenschappen én een plek in het prestigieuze March Madness-toernooi. En dat allemaal gecombineerd met de strijd tegen diabetes. 'Het was alles of niets.'

Waaorm hij in IJsland gaat spelen in plaats van bij Donar? 'Ik heb heel hard gebuffeld om een cv op te bouwen als speler, en met dat cv wil ik kijken waar ik terecht kan komen in Europa. Maar ik ben in Groningen geboren en getogen, dus het gaat sowieso een keer gebeuren.'



2) Schuurfeesten

Bang voor wat druppels bier moet je hier niet zijn. Zodra het nummer Narcotic van Liquido wordt ingezet ben je namelijk de sjaak. Het bier vliegt door de schuur en wanneer het lied is afgelopen, mag je blij zijn als er nog wat bier in je glas zit. Juist, het gaat over schuurfeesten. Joyce Kranenborg vertelt over haar driedelige serie hierover.



3) Reusachtige drukte

Een leuk evenement in Leeuwarden hoor, De Reuzen, maar het zorgde vrijdagmiddag voor nogal wat problemen op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden - ondanks dat Arriva extra materiaal had ingezet. En de vooruitzichten zijn voor zaterdag en zondag niet anders. We namen een kijkje in Leeuwarden...



4) Anderhalve eeuw kermis

Vrijdagmiddag is de 150ste Eenrummer kermis van start gegaan. Dus is onze eigen kermisklant Derk Bosscher daar nu natuurlijk ter plaatse gegaan. In al die 150 jaar is er namelijk van alles gebeurd...