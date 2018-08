Delfzijlster geeft wiethandel bij scholen toe

Een 22-jarige Delfzijlster heeft een jaar lang wiet aan scholieren verkocht in zijn woonplaats. De officier van justitie eiste een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De officier hield er, ondanks de ernst van de zaak, rekening mee dat de man niet meer verkoopt en zijn leven nu op orde heeft.

Verkopen bij scholen

De man werd begin maart vorig jaar aangehouden. De politie had aanwijzingen dat de man al een jaar wiet verkocht, aan het licht gebracht door talloze WhatsApp-gesprekken op zijn telefoon. De man gaf op zitting toe dat hij bij scholen verkocht.

Op zijn slaapkamer verborg de Delfzijlster hennep en aantekeningen met namen en data in een kluis. Volgens de officier kon dit heel goed een kasboek van de drugshandel zijn. De man zei dat dit notities waren van scooters die hij voor anderen repareerde.

Illegale verdiensten

Volgens onderzoek had de man 28.000 euro illegaal verdiend. De berekening was niet volledig, waardoor de officier dit bedrag niet op de man kon verhalen. De man zelf zei dat hij hooguit zesduizend euro had verdiend met de hennephandel. De officier vond dat de man in elk geval dat bedrag aan de staat moet terugbetalen.

De uitspraak is over twee weken.