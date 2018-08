Cel- en werkstraf geëist tegen Stadjer wegens hacken en kinderporno

Een 19-jarige man uit Groningen hangt een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke jeugddetentie van drie maanden boven het hoofd.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man een computer van een minderjarige vrouw gehackt en haar geprobeerd te dwingen tot ontuchtige handelingen. Bovendien had de man bijna 2700 foto's en filmpjes met kinderporno op zijn computer.

Computer gehackt

De man viel de vrouw lastig tussen juni 2016 tot oktober 2017, toen hij zelf nog zestien was. Daarom stond hij vrijdag voor de kinderrechter. Hij gaf toe dat hij meermalen met een kwaadaardig softwareprogramma (Remote Access Trojan) op de computer van een leeftijdsgenootje binnendrong.

Hij eiste van haar dat zij haar borsten liet zien, anders zou hij foto's uit haar computer vernietigen of publiceren, of haar computer laten crashen. Het slachtoffer ging hier niet op in en stapte naar de politie.

Schadevergoeding

De jonge Stadjer werd aangehouden. De officier eiste naast de cel- en werkstraf een schadevergoeding van 500 euro voor het slachtoffer.