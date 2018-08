Deel dit artikel:











Seizoensstart FC Groningen valt volledig in het water na tweede nederlaag op rij Invaller Ahmad Mendes Moreira treurt na de nederlaag tegen Willem II (Foto: Jk Beeld)

FC Groningen heeft vrijdagavond ook de tweede competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen verloren. Op eigen veld was Willem II met 0-1 te sterk voor de Groningers. De nederlaag was verdiend want het ontbrak bij de thuisploeg aan houvast, overtuiging en zelfvertrouwen.

Winnende goal Het winnende doelpunt viel in de 33e minuut en werd gemaakt door Dan Crowley. De Engelsman stak het halve veld over, kapte Hrustic knap uit en schoot de bal prachtig achter de kansloze Sergio Padt. Van Weert mist enorme kans Tom van Weert miste in de blessuretijd nog een enorme kans op de gelijkmaker. Hij schoof de bal volledig vrijstaand naast het doel van Willem II. Tekenend voor de wedstrijd van de FC. Broos zelfvertrouwen Dit was het enige wat de thuisploeg aan gevaar kon stichten. De tegentreffer bracht de groen-witten duidelijk nog meer van slag. Het toch al broze zelfvertrouwen kreeg een enorme tik van deze nieuwe klap. Wissels in de rust Buijs probeerde in de rust het tij te keren door Ahmad Mendes Moreira en Uriel Antuna in het veld te brengen voor de falende Mahi en Drost. Het had weinig effect. Moreira speelde onbevangen, maar grossierde in balverlies. Antuna kwam niet in het spel voor. Geen effect Ook het inbrengen van de lange spits Tim Freriks tien minuten voor tijd sorteerde geen enkel effect. De fans van Willem II ontstaken ver voor het einde van het duel al hun vuurwerk en voelden net als het thuispubliek al lang dat FC Groningen het tij niet meer kon keren. Stand FC Groningen is hekkensluiter in de eredivisie met nul punten uit twee wedstrijden. Volgende week zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen promovendus De Graafschap. Lees ook: - Welk cijfer geef jij aan de FC vs Willem II?

