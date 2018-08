Recordaantal aanmeldingen voor studentenvereniging Albertus Magnus (update)

Het pand van Albertus Magnus aan de Brugstraat in Stad (Foto: Remko de Waal/ANP)

Studentenvereniging Albertus Magnus heeft voor komend studiejaar een recordaantal van 605 aanmeldingen op zak. Omdat er plaats is voor slechts 450 nieuwe leden, heeft de vereniging net als vorig jaar een ledenstop afgekondigd.

'Anders zouden we een capaciteitsprobleem krijgen en komt de veiligheid van leden mogelijk in het geding', legt vicevoorzitter Liza de Vos uit. 'We moeten dus helaas 155 mensen teleurstellen. Zij zijn wel op een reservelijst geplaatst.'

'Nieuwe opzet introductie slaat aan'

Een verklaring voor de groei van het aantal nieuwe aanmeldingen heeft De Vos niet direct. Ze stelt dat er veel mond-tot-mondreclame gemaakt is door bestaande leden en spreekt van een 'fantastische' Kei-week. Maar de 'nieuwe stijl' van de introductietijd bij Albertus zou weleens van groter belang kunnen zijn.

'Na alle negatieve berichtgeving over introductietijden hebben we sinds vorig jaar een nieuwe opzet. Daarin is meer ruimte voor zaken als sport, cultuur en kennisoverdracht. Ik denk dat studenten dat als een positieve verandering zien.'

Aanwas door negatieve publiciteit Vindicat?

Op de vraag of de aanwas bij Albertus Magnus toeneemt dankzij de negatieve publiciteit rond Vindicat, moet De vos het antwoord schuldig blijven.

'Dat weet ik niet. Bovendien vragen we mensen niet waarom ze lid zijn geworden.'

Reactie Vindicat

Een woordvoerder van Vindicat schrijft: 'Wij hebben dit jaar 420 nieuwe aanmeldingen. Dit is geen recordaantal voor ons. Het schommelt altijd een beetje per jaar.'

'Vorig jaar hadden we een recordaantal. Er is hier niet een speciale trend in te vinden, maar het blijft redelijk stabiel.'

Lees ook:

- Albertus gaat introductietijd onderzoeken (2016)

- Albertus Magnus in rouw na overlijden 19-jarige studente

- Videoclip van Albertus-trio gaat viral