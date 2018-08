Te Wierik: 'Dit moet heel snel beter, anders hebben we echt een probleem'

FC Groningen-verdediger Mike te Wierik was aangeslagen na de tweede nederlaag van het seizoen.

Pijnlijke nederlaag

'Voetballend wou het niet, daarom speelden we in de tweede helft snel de lange bal. Dit moet heel snel beter. Als je thuis verliest van Willem II met 1-0, met alle respect maar ik vind dat je van hun moet winnen, dan doet dat pijn. Dan heb je gewoon weer een kutweekend', neemt Te Wierik geen blad voor de mond.

Geen voetballend vermogen

FC Groningen-trainer Danny Buijs was vooral enorm teleurgesteld in het voetballende vermogen van zijn ploeg. 'Daar heb ik me wel aan geïrriteerd', geeft Buijs toe. 'Als je zoveel onnodig balverlies hebt, dan wordt het heel moeilijk om je in de wedstrijd te knokken.'



Als je voetballend twee keer zó matig voor de dag komt, lijkt het me logisch dat je je zorgen maakt Danny Buijs - Trainer FC Groningen

Zorgelijk

Buijs was eerlijk en gaf toe dat hij over de prestaties van zijn ploeg inzit. 'Als je voetballend twee keer zó matig voor de dag komt, lijkt het me logisch dat je je zorgen maakt. We verliezen twee keer terecht omdat je zelf voetballend veel te weinig brengt. Daar moeten we wel naar gaan kijken.'

Tegengoal valt te makkelijk

Doelman en aanvoerder van FC Groningen Sergio Padt was ook duidelijk in zijn analyse. 'De tegengoal valt veel te makkelijk, nota bene na een ingooi van ons. Die jongen mag de bal veel te makkelijk aannemen en naar zijn goede been draaien. En hij scoort.'

Uitvoering twee keer onvoldoende

Padt was zoals altijd realistisch in zijn eindoordeel: 'De uitvoering moet veel en veel beter, dat is in de laatste twee wedstrijden wel onvoldoende geweest. Daar mag je wel eerlijk in zijn', besluit de aanvoerder van FC Groningen.

