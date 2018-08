Deel dit artikel:











Twee gewonden bij caféruzie in Stad De Steentilstraat in de stad Groningen is afgezet met politielint. (Foto: Mark Heikens/112 Groningen) De politie is in overleg. (Foto: Mark Heikens/112 Groningen)

Bij een ruzie in een café in de Steentilstraat in de stad Groningen zijn vanochtend vroeg twee gewonden gevallen.

Mogelijk is er tijdens de ruzie gestoken. Een van de twee gewonden is mogelijk zwaargewond.Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. In verband met dat onderzoek was de Steentilstraat afgesloten. Later op de zaterdag volgt meer informatie.