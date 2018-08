Auto belandt in de sloot, bestuurder spoorloos

De hulpdiensten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag gezocht naar de bestuurder van een langs de A7 te water geraakte auto. Hierbij werd de hulp ingeroepen van een politiehond.

De auto raakte rond 00.45 uur te water in een sloot langs de A7 tussen Hoogezand en Groningen, net voor knooppunt Westerbroek.

Uitkammen

Toen de hulpdiensten arriveerden troffen ze niemand bij de auto aan. De brandweer takelde de auto uit de sloot om uit te sluiten dat er nog iemand onder of in de auto lag. Dat was niet het geval, waarna werd besloten om de omgeving uit te kammen.

Politiehond

Ook onderzochten duikers van de brandweer de sloot waar de auto in terecht kwam. Met een politiehond werden ondertussen de weilanden eromheen doorzocht. Uiteindelijk is de bestuurder niet gevonden.

Een berger heeft de auto afgesleept. Het verkeer op de A7 richting Groningen ondervond weinig hinder van het ongeval.