Herepoort onderzoekt samenstelling bouwgrond Zuidelijke Ringweg

Aannemerscombinatie Herepoort doet dit weekend grondonderzoek nabij de H.L. Wichersstraat in de stad Groningen. Er wordt gekeken hoe lang en breed de funderingspalen moeten worden voor de Zuidelijke Ringweg.

Althans, voor de verdiepte ligging die de Zuidelijk Ringweg ter hoogte van de H.L. Wichersstraat moet dragen.

36 meter diep

'We boren op dit moment 36 meter diep', zegt Thomas Nolten van Herepoort. 'Daarmee kunnen we bepalen wat de samenstelling van de grond hier is. Deze gegeven worden straks doorgestuurd naar de ingenieurs die hier over gaan.'

Geen overlast

In week 36 komen er proefpalen, die er twee weken in blijven zitten. In weken 38 en 39 komt er een trekproef om te beoordelen of de palen goed zijn of niet. 'Dat zal niet voor overlast zorgen voor het verkeer en omwonenden', verzekert Nolten.

Over een week wordt er grondonderzoek gedaan bij de Kempkensberg.