Arriva schaalt maximaal op voor weekenddrukte naar Leeuwarden

Alle treinen richting Leeuwarden rijden vandaag met het maximum aantal treinstellen, in verband met de drukte rond De Reuzen in Leeuwarden. Meer treinstellen zijn niet mogelijk in verband met de lengte van de perrons op het traject.

Op het traject Groningen - Leeuwarden rijden treinen met acht treinwagons. Dat laat een woordvoerster van Arriva weten.

Opschalen

Vrijdag kende Arriva nog problemen op het traject. De treinen van Groningen naar Culturele Hoofdstad sloegen meermaals stations over omdat de wagons overvol zaten. 'Daarom hebben we vandaag maximaal opgeschaald. Er zijn ook treinstellen vanuit Limburg overgekomen.'

Ook wat betreft busvervoer is opgeschaald. Arriva heeft extra bussen achter de hand op stations in de regio. De vervoersmaatschappij hoopt die echter niet nodig te hebben, omdat het verwacht dat het aantal reizigers zich zaterdag en zondag zal verspreiden over de dag.

Goede sfeer

De woordvoerster roept iedereen op om zich vooral niet te laten tegenhouden door verhalen over de drukte. 'Er zijn nu al veel bezoekers in de stad, het is gezellig druk met opvallend veel gezinnen met kinderen en het weer is heerlijk.'

Lees ook:

- Arriva voorbereid op weekenddrukte naar Leeuwarden

- Grootste drukte in treinen naar Leeuwarden voorbij

- Trotse Groningse staat voor reuzenklus in Friesland