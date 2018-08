Column: De laatste millennials

De stad Groningen werd deze week verrijkt met ruim vijfduizend verse, feestende eerstejaarsstudenten en er zijn er ook nog een paar duizend in aantocht die hun rolkoffertjes niet op tijd gepakt hadden. Het zijn niet zomaar eerstejaars, we hebben het hier over de laatste lichting millennials.

Millennials. Een paar jaar geleden dook dat begrip plotseling op, zoals een zwerm kwallen zich van de ene op de andere dag voor de Noordzeekust vertoont. Ineens heeft iedereen het erover. Millennials dus, kinderen geboren tussen 1980 en 2000, dus, ruim genomen, na de hit Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf, maar voor de aanslag op de Twin Towers. Ze worden ook wel Generatie Y genoemd, om ze te onderscheiden van Generatie X, de losers die geboren zijn tussen 1960 en 1980, en Generatie Z, de kinderen van nu. Sociologen vermeien zich maar wat graag in het karakteriseren van deze generatie, die als emotioneel verwaarloosd kroost van verwende babyboomers het deksel van een economische crisis op de neus heeft gekregen en daardoor blijkbaar een beetje tobberig is, geld niet zo belangrijk vindt, veilig of helemaal niet vrijt en al gauw bij de psycholoog belandt. Kwetsbare navelstaarders.

De laatste millennials worden dit jaar achttien. Ze begonnen afgelopen week vrolijk aan hun studie als KEI-loper in de traditionele met drank, drugs en seks overladen introductieweek. Maar het lachen zal ze nog wel vergaan, want een studententijd is niet meer zo onbezorgd als vroeger. Een onderzoek leert ons dat de studiedruk en de geldzorgen van studenten zo groot zijn, dat ze er geestelijk aan onderdoor gaan, waarbij ze zich ook nog tegoed doen aan drank en drugs. Het beeld rijst op van overspannen millennials die zich met holle ogen heen en weer haasten tussen hun baantje, de UB en de studentenvereniging. Wij zien deze beklagenswaardige millennial vreemd genoeg zelden of nooit, maar sociologen zien natuurlijk meer dan gewone burgers.

Of dat nog niet erg genoeg is, worden studenten ook nog eens massaal slachtoffer van een misdrijf, blijkt uit weer een ander onderzoek. In een halfjaar tijd is de helft van alle studenten wel eens aan de beurt geweest: tikkerij in de Poelestraat, fiets gestolen, studentenkamer leeggeroofd. De helft van de studenten (we kunnen wel raden welke helft) wordt tijdens de studententijd slachtoffer van seksueel geweld, al gaat dat dan meestal om onvrijwillig zoenen en dito ontuchtige aanrakingen. De onderzoeker voegt daar de alarmerende zin aan toe dat 'de studenten dit vaak gewoon lijken te vinden', met de verbazing waarmee iemand van de Blauwe Knoop vermoedelijk de bacchanalen op de studentenverenigingen aanschouwt. 'Ziet u dat? Ze drinken gewoon door tot ze dronken worden!'

De roep zwelt aan om deze kneuzige millennials vooral goed op te vangen, te begeleiden en veilig binnen de rubberen tegels van de universiteit naar de uitgang te loodsen. Aai over de bol, beetje aandacht, begrip en goede voorlichting over drank, drugs en seks. Alles goed en wel, zolang het maar niet leidt tot seksuele onthouding bij een generatie die volgens de sociologen toch al weinig en veilig vrijt. Er moet tenslotte wél geneukt worden. Anders moeten we vrezen dat het begrip 'Generatie Z' achteraf gezien profetisch was en dat er daarna helemaal niks meer komt.