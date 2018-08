Bruinvis aangespoeld op Schiermonnikoog

Op het strand van Schiermonnikoog is vrijdagavond een dode bruinvis aangespoeld. Dat gebeurde vlakbij paal 10.

Onduidelijk

Volgens boswachter Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten is het niet duidelijk hoe de vis om het leven gekomen is. 'Dat kan gebeurd zijn door een aanvaring, maar ook door ziekte of een andere oorzaak.'

Niet uitzonderlijk

'Het is niet uitzonderlijk dat er een bruinvis aanspoelt', zegt Zwart. 'Dat gebeurt op Schiermonnikoog 2 à 3 keer per zomerseizoen.'

Meeuwen

Het kadaver van de bruinvis wordt niet opgeruimd. Zwart: 'De bruinvis ligt laag op het strand, dus als er één vloed overheen gaat is ie weg.' Tot die tijd is de bruinvis voor de meeuwen. 'Die vinden het heerlijk.'