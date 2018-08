Twij Deuntjes am See afl.5: Erwin de Vries en Hans ten Have

Hans en Irene live in de Engelstede (Foto: Henk Scholte)

De muziekkeus van Erwin de Vries en Hans ten Have, welke muziek en artiesten inspireren deze Groninger zangers? Erwin zingt live, met Bruno Brandts aan de piano. Hans zingt live, samen met Irene ten Have.

Harry Niehof & Los Bomberos – Twij gerdientjes

Wat Aans – Bingo

Kenji Minogue – Danny

Skik – Nije skoenen

Erwin de Vries – Lözze grond

Beatles – You're mother should know

Nick Cave – He wants you

Hans & Irene ten Have – Wichie

2e uur:

IOS – Altied wel aine

Michelle Fugain – Une belle histoire

Beatles – Real love

Erwin de Vries – Leef het leven

Beatles – Eleanor Rigby (Anthology 2 version strings only)

Swinder – Op vekaanzie

Rufus Wainwright – Across the universe

Hans en Irene ten Have – This line

Theo Nijland – Millionair

Briciu – Jocuri de ardeal 2