Arriva anticipeert op drukke slotdag voor Leeuwarder reuzen Vrijdagochtend moesten er stations worden overgeslagen door de volle Arriva-treinen. (Foto: Eline van der Meulen/Twitter)

Kende Arriva vrijdagochtend nog wat problemen met het vervoeren van passagiers die massaal per trein het reuzenevenement in Leeuwarden wilden bezoeken; zaterdag was er een stuk minder stress.

De Reuzen van Royal de Luxe konden in de Friese hoofdstad op veel belangstelling rekenen in de voorbije twee dagen. Naar schatting kwamen er in totaal zo'n 250.000 bezoekers naar de Culturele Hoofdstad. Bussen en extra personeel De treinen van Groningen naar Leeuwarden sloegen vrijdag meermaals stations over omdat de wagons overvol zaten. Zaterdag anticipeerde Arriva beter op de drukte met langere treinen, maar ook de inzet van (pendel)bussen en extra personeel op verschillende stations. Diezelfde maatregelen worden zondag ook genomen op de slotdag van het driedaagse evenement. De goede sfeer zorgde zaterdag dat mensen wat langer in de stad bleven hangen. Doordat iedereen na afloop van het evenement niet meteen terug naar huis ging, deden zich volgens de vervoersmaatschappij 's avonds geen logistieke problemen voor in de treinen. Rekening houden met drukte Hoewel de reizigersstroom zich zaterdag goed spreidde, adviseert Arriva reizigers wel om zondag rekening te houden met volle treinen.