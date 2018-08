Bietencampagne Suikerunie uitgesteld door droogte

De start van de bietencampagne van de Suikerunie is een week uitgesteld in verband met de droogte. Ook zal de campagne korter duren dan andere jaren.

Langer groeien

De eerste bieten worden op 11 september naar de fabriek gebracht. Door de week uitstel kunnen bieten iets later geoogst worden en dus langer groeien.

Grote verschillen per gebied

De Suikerunie verwacht dat er dit jaar 5 tot 10 procent minder bieten aangevoerd zullen worden. 'De opbrengst verschilt sterk per gebied', zegt manager Teun van der Weg van Suikerunie in Hoogkerk. 'In Flevoland bijvoorbeeld gaat het goed, maar er zijn ook gebieden waar het veel droger is geweest'.

130 dagen

De campagne 2018/2019 duurt naar verwachting ongeveer 130 dagen, 22 dagen minder dan vorig jaar. Dat betekent dat de laatste bieten tussen 20 en 25 januari 2019 naar de fabriek in Hoogkerk gebracht zullen worden.