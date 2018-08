Moordzaak Sietze Grave: 'Het vreet aan je'

Precies twee jaar geleden werd hij op een gewelddadige manier om het leven gebracht, de 82-jarige Sietze Grave uit Winschoten. Nog altijd is de dader niet gevonden. De familie is ten einde raad.

'Het vreet aan je, zo erg dat het iedere dag beroerder met me gaat,' vertelt zoon Henk Grave over de moord op zijn vader. De bejaarde man is in de nacht van 19 op 20 augustus 2016 in zijn woning aan de Hyacintstraat in Winschoten met geweld om het leven gebracht. Bij de moord is een geldbedrag buitgemaakt.

Niks opgeleverd

De politie heeft bij het onderzoek naar de moord onder meer een politiehelikopter ingezet en een duikteam zocht in een vijver aan de Acacialaan. Het programma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de zaak en er is vijftienduizend euro uitgeloofd voor de gouden tip, maar tot op heden heeft het niks opgeleverd.

Getuigen

Zoon Henk Grave weet zeker dat er getuigen moeten zijn: 'Als er in de flat waar hij woonde iemand vier appartementen verderop naar het toilet ging kon je dat horen dus ik kan me niet voorstellen dat geen sterveling iets heeft gehoord toen die man daar in elkaar is geslagen die nacht en ook nog is beroofd.'

Niet langer voor me houden

'Je gaat er mee naar bed en je wordt er mee wakker,' zegt Grave. 'Je kan in principe niet meer voor de volle honderd procent functioneren. Daarom zoeken we ook de publiciteit, in de hoop dat er iemand is die een klein beetje verstand in zijn kop heeft en denkt, dit kan ik niet langer voor me houden.'

