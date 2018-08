Deel dit artikel:











De Papaver failliet: 'Wie wil er nu een camping met zulke vooruitzichten?' De failliete camping in Sellingen (Foto: Steven Radersma / RTV Noord) (Foto: Steven Radersma / RTV Noord) (Foto: Steven Radersma / RTV Noord) (Foto: Steven Radersma / RTV Noord)

Camping De Papaver in Sellingen is failliet. Volgens eigenaar Hans Doorschodt is de camping niet te exploiteren zolang de zandwinning in de plas waaraan de camping grenst, onverminderd doorgaat.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Desolaat Was de camping eerder een begrip onder liefhebbers van rust en natuur, de Papaver ligt er nu verlaten en desolaat bij. Onkruid woekert tussen de tegels van het terras, het houtwerk van de toiletgebouwen slaat groen uit, veldjes die tijdens de zomermaanden druk werden bevolkt zijn compleet leeg. Speeltoestellen staan tevergeefs te wachten op klandizie. Ambitie Doorschodt kocht de camping in 2003. Hij zag grote mogelijkheden met het in een bosrijk gebied gelegen kampeerterrein, aan de boorden van een zandwinningsplas. Hij wilde het aantal kampeerplaatsen fors uitbreiden en er chalets gaan plaatsen. Nu, vijftien jaar later, trekt hij gedesillusioneerd de stekker uit de camping. 'Vertrouwen kwijt' De campingeigenaar wijt de mislukking aan de opstelling van de gemeente Vlagtwedde (nu Westerwolde) en de provincie. De gemeente omdat die, ondanks eerdere signalen, niet mee zou meewerken aan uitbreiding van de camping. De provincie omdat die zandwinner Kremer zijn gang zou laten gaan. 'Ik ben het vertrouwen in de provinciale en lokale overheid verloren', zegt Doorschodt. 'Naïef' Volgens hem heeft de overheid hem voorgespiegeld dat de zandwinning in de plas naast de camping afgebouwd zou worden, maar is dat niet gebeurd. 'Ik ben misschien wel naïef geweest', blikt hij terug. 'Toen ik De Papaver kocht, leek het erop dat de gemeente alle medewerking wilde verlenen aan mijn plan. Later bleek dat niet het geval. Ik had alles zwart op wit moeten laten vastleggen'. Veiligheid Doorschodt heeft grote bezwaren tegen de zandwinning. Hij maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn gasten omdat de plas volgens hem te diep is en de oevers te steil zijn. Volgens de recreatieondernemer houdt zandwinner Kremer zich niet aan de verplichting die oevers goed af te werken. Bovendien veroorzaakt de zandwinning zelf overlast voor de campinggasten, vindt hij. Hek dicht Maar in diverse juridische procedures tot aan de Raad van State toe is Doorschodt in het ongelijk gesteld. Hij liet het hek van de camping met ingang van dit jaar dicht. Doordat er geen inkomsten zijn is de zaak nu failliet verklaard. Verkopen? Dus ziet het er naar uit dat de Papaver nooit meer gasten zal ontvangen. De curator zal de camping misschien proberen te verkopen. 'Maar wie wil er nu een camping met zulke vooruitzichten?', vraagt Doorschodt zich af. Hij wil opnieuw met de provincie en de gemeente om tafel. Schade beperken Formeel is alleen De Papaver BV, de exploitant van de camping, failliet. Die BV huurde de camping van De Roos BV, en die is ook eigendom van Doorschodt. Hij hoopt dat de provincie en de gemeente het terrein van hem over willen nemen, zodat hij de schade kan beperken. 'Ze hebben gekozen voor zandwinning, dus misschien kunnen ze het terrein daar voor gebruiken.' Lees ook: - Bezwaren tegen zandwinning Sellingerbeetse van tafel geveegd

- Raad van State: oevers ontgrondingsplas bij Sellingen veilig

- Zandwinning Sellingerbeetse deels stilgelegd