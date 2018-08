Schiermonnikoog kampt met televisie-, radio,- internet- en telefoonstoring

Door een storing kunnen abonnees van Kabelnoord op Schiermonnikoog sinds zaterdagmiddag geen gebruik meer maken van televisie, radio, internet en telefoon. Het probleem doet zich op een groot deel van het eiland voor.

De oorzaak van de storing is een glasvezelbreuk in de aanvoer naar Schiermonnikoog. 'Het probleem duurt al bijna 24 uur', aldus een woordvoerder van de storingsdienst die verbonden is aan Kabelnoord.

'Er zijn monteurs bezig om het probleem te verhelpen, maar dat is lastig omdat de bekabeling deels onder water ligt. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.'