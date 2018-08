Amerikaans beeldhouwer schenkt bronzen beeld aan museum Møhlmann

De Amerikaanse beeldhouwer Gary Weisman heeft een bronzen beeld geschonken aan het kunstenaarsmuseum Møhlmann in Appingedam.

Volgens het museum is Weisman 'een befaamd Amerikaans beeldhouwer, die vooral bekend is geworden om zijn klassiek ogende naakten, vaak verbeeld in een eigentijdse, zeer dynamischer beweging.'

Weisman bracht recent een bezoek aan het museum in Appingedam. 'Hij was zo onder de indruk van het onafhankelijk en onbaatzuchtig principe achter dit kunstenaarsmuseum voor realistische en figuratieve kunst, dat hij een beeld aan dit museum schonk', aldus het museum.

Het bronzen beeld 'Archer attend' verbeeldt volgens het museum 'een vrouwelijk naakt in een prachtige pose, alsof ze een boog spant'. Het beeld is te zien bij de ingang van het museum.