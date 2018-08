Beperkt treinverkeer tussen Zwolle en Meppel (update)

Tussen Zwolle en Meppel is weer beperkt treinverkeer mogelijk. Een spoor is weer in dienst genomen, het andere spoor kan pas weer worden gebruikt als de kapotte bovenleiding is hersteld, meldt spoorbeheerder ProRail.

Doordat een trein over een lengte van ongeveer een halve kilometer de bovenleiding naar beneden trok reden zondag sinds 14.30 uur geen treinen tussen Zwolle en Meppel, onderdeel van onder meer het traject Zwolle - Groningen en Zwolle - Leeuwarden.

In Leeuwarden was zondag de laatste dag dat drie reuzenpoppen in de stad rondwandelden. Hoeveel bezoekers dit heeft getrokken, weet een woordvoerder van de gemeente nog niet, maar het vermoeden is wel dat het er meer waren dan de 150.000 tot 160.000 van zaterdag.

Toenemende drukte in Leeuwarden

De NS riep mensen met bestemming Zwolle en verder rond 16.45 uur op vanwege toenemende drukte niet meer naar station Leeuwarden te gaan. De gemeente Leeuwarden adviseerde bezoekers die met de NS verder dan Meppel moesten wat langer in de stad te blijven en de horecagelegenheden er te bezoeken. Overigens was het ook op met name de stations Groningen, Leeuwarden en Zwolle druk, aldus de NS-woordvoerder.

Spoor beschikbaar

Doordat er weer een spoor beschikbaar is, kan volgens de zegsvrouw van de NS een pendeldienst gaan rijden. Maar het zal mede door het evenement in Leeuwarden de eerste uren echt druk zijn in de trein, waarschuwt ze. 'Reizigers die geen haast hebben, roepen we op langer in de stad te blijven.'

De gevolgen van de kapotte bovenleiding blijven de rest van de avond merkbaar, aldus de zegsvrouw. Hoelang het gaat duren voordat de kapotte bovenleiding is gemaakt, is nog onbekend.