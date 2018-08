Pechvogels bij het WK grasbaanraces

'Most es kieken, wat een mensen!', zegt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer tegen zijn team. Zo'n 2.000 mensen zijn afgekomen op het Wereldkampioenschap grasbaanraces lange baan in Eenrum.

Eén van de snelste grasbanen van Europa

Het dorp wordt gevuld met het geluid van luide motoren. De 625-meter lange baan in Eenrum staat bekend als één van de snelste grasbanen van Europa.

Terwijl de races druk aan de gang zijn gaat de Nederlandse coureur Dave Meijerink onderuit. Niemeijer vangt hem op: 'Wat ging er mis?' - 'Ik verloor mijn grip en toen wilde mijn motor niet meer meewerken'

Pechvogel

Ook is Romano Hummel aanwezig bij het WK. De pechvogel rijdt zelf niet mee, tijdens het EK in Frankrijk brak hij na nog geen 100 meter al zijn bovenbeen.

'Doet het nou geen pijn om hier te zijn?', vraagt Niemeijer hem. 'Natuurlijk doet dat zeer. De afgelopen vier jaar ben ik hier geweest en toen was het regen. Nu is de baan in topconditie en kan ik niet mee rijden.'

