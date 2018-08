Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen gluurt bij de buren (Foto: Marthijs Veldthuis/RTV Noord)

'Hier zetten we een Dynasty muziekje onder', zegt Expeditie Grunnen-Presentator tegen Jan Henk Stormer. 'Wat een kast van een huis, joh!' Het team van Expeditie is nieuwsgierig en gaat even gluren bij de buren in Blauwe Stad.

Ook in Expeditie Grunnen - Op zondag met de kinderen naar de kinderboerderij

- Jullie busje maakt een raar geluid

- 62 jaar samen en nog op zichzelf

- Scheuren met de Donkervoort door Oostwold

- Bootje varen bij Blauwe Stad

- Een primeur: een interview uit het dak

- Grasbaanraces in Eenrum Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!