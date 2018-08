Grand Prix in Eenrum wordt Frans feestje

De vierde Grand Prix voor het WK Langbaan grasbaanracen werd zondagmiddag in Eenrum verreden. Daarbij kwamen de nummers één en twee uit Frankrijk.

Dimitri Bergé kon in een spannende finale maar net zijn landgenoot Mathieu Trésarrieu voorblijven. De derde plek ging naar de Engelsman James Shanes.

Hummel

Romano Hummel kon nog niet meedoen. De coureur uit Hoogkerk staat nog altijd langs de kant, nadat hij eerder dit jaar crashte in Frankrijk en zijn linker bovenbeen brak.

Nederlandse titel verdedigen

'Ik verwacht dat ik 23 september in Roden weer de baan in kan. Dan kan ik mijn Nederlandse titel verdedigen, want ik kan nog kampioen worden met drie punten voorsprong momenteel', laat een strijdvaardige Hummel weten.

Zijspannen

Bij de zijspannen werd het podium gedomineerd door Groningers. William Matthijssen en Sandra Mollema pakten de eerste plek. Wilfred Detz werd samen met Wendy Arling tweede en Sven Holstein eindigde samen met Bonita van Dijk als derde.