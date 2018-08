Hotelpiraten klagen gedupeerd hotel aan wegens foto op Facebook

De vermeende oplichters in Tubbergen (Foto: Hotel Marcant / Bewerking RTV Noord)

Jan V. en Jolanda H., die worden verdacht van het oplichten van meerdere hotels in Groningen, Overijssel en Drenthe stappen naar de rechter. Zo weet RTV Drenthe.

De twee sliepen, aten en dronken geruime tijd in heel Nederland zonder te betalen. Eerder dit jaar dupeerden ze ondernemers in Scheemda en Oude Pekela.

Het duo dat zichzelf donderdag aangaf bij de politie in Assen eist 2.500 euro schadevergoeding van Hotel Marcant in Tubbergen omdat deze foto's van het stel op Facebook plaatste.

Foto's online

De twee sliepen in juni een week lang in het hotel in Tubbergen en vertrokken daarna stiekem zonder te betalen. Er stond nog een rekening van bijna 1.000 euro open.

De eigenaar zette 12 augustus foto's van de twee, die zich in het hotel Henk en Jolanda noemden, op zijn Facebookpagina. Daaraan herkenden andere horecaondernemers het duo die ook zeggen te zijn opgelicht door de twee.

Portretrecht geschonden

Met het plaatsen van de foto's heeft de Overijsselse hoteleigenaar het portretrecht van het duo geschonden, stelt de Bond van Wetsovertreders, die de rechtszaak namens de twee aanspant.

Hoewel de bond erkent dat de twee fout zaten door hun rekening niet te betalen, had de eigenaar van Hotel Marcant geen ongeblurde foto's mogen plaatsen, stelt ze.

Schadevergoeding

Daarom heeft het duo volgens de bond recht op schadevergoeding. De zaak dient op 11 september bij de kantonrechter in Almelo. De Bond voor Wetsovertreders zet zich in voor de rechten van gedetineerden en ex-gedetineerden. Afgelopen donderdag deed de bond al aangifte tegen het hotel in Tubbergen.

Jan V. (62) en Jolanda H. (53) zitten sinds donderdag vast. Deze week beslist het Openbaar Ministerie of de twee worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Assen, waardoor ze mogelijk langer blijven vastzitten.

'Kerkoplichters'

Het duo blijkt overigens ook bekend te staan als de 'kerkoplichters'. Het duo trekt al sinds 2004 een spoor van financiële ellende door het hele land, meldt RTV Oost.

De twee belandden zelfs meermalen achter de tralies, maar de man en vrouw tonen zich vooral erg hardleers. Zodra ze weer op vrije voeten zijn, pikken ze hun oude praktijken weer op.

Werkwijze

Hun opvallende bijnaam de 'kerkoplichters' hebben ze te danken aan het feit dat ze vooral gelovigen weten in te palmen met vrome verhalen.

Het echtpaar weet z'n slachtoffers op uiterst gewiekste wijze in te palmen. Volgens gedupeerden bereiden ze zich zelfs heel uitgebreid voor. Via internet achterhalen ze zoveel mogelijk persoonlijke achtergronden van hun slachtoffers, waardoor ze het vertrouwen weten te winnen.

Meestal valt de financiële schade per individu relatief mee, In 2009 werd de totale buit al eens becijferd op ruim 10.000 euro, afkomstig van 75 slachtoffers.

