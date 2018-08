Reuzenklus geslaagd voor Stadjer: 'Het was een fantastisch weekend'

De reus 'De Duiker' in Leeuwarden (Foto: ANP / Bas Czerwinski)

De Groningse Nicole Venema heeft een topweekend gehad. Met 425.000 bezoekers voor de reuzenoptocht in Leeuwarden is het evenement 'meer dan 100% geslaagd.'

De Stadse Venema is werkzaam als campagneleider van Culturele Hoofstad Leeuwarden waar dit weekend de grootste act te wachten stond: de reuzen van het Franse theatergezelschap Royal de Luxe.

'Ik heb nog een beetje een schorre stem, maar het was een fantastisch weekend. We zijn meer dan tevreden', zegt Venema maandagochtend op Radio Noord.

Veel publiek

De komst van de reuzen naar Leeuwarden trok veel publiek. Meer nog dan Venema had gedacht: 'De schatting staat nu op 425.000 mensen, we hadden zelf op 400.000 gehoopt. Dus de missie is ruimschoots geslaagd.'

De massale belangstelling leidde wel tot vertraging in het verkeer, maar daar heeft Venema zelf weinig van gemerkt. 'Ik was op locatie, maar ik heb inderdaad wel gehoord dat het heel vervelend was.'

Reuzenhond

Ondanks haar werkzaamheden heeft Venema nog wel kunnen genieten van de reuzen. Zelf vond ze de hond Xolo het leukst.

'Daar was ik echt dol op. Die kon rennen, plassen en had heel veel interactie met het publiek en andere honden. Die reageerden ook echt op Solo alsof het een echte hond was.'

Vrijdag liepen we mee met Nicole Venema in Leeuwarden, tijdens haar werkzaamheden.



Nog 344 events

Na dit 'reuzenweekend' is het werk voor de Stadjer nog niet klaar. Het eerstvolgende, grote project is een theatershow: de Stormruiter. Daarbij doen honderd Friese paarden mee.

In totaal staan er verder maar liefst nog 344 events op het programma. Kortom: Venema is nog lang niet klaar in Friesland.

