Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Een boom die het loodje legt en het elftal van de week (Foto: Erik Hogeboom / RTV Noord)

Bij het Googelen naar ledenaantallen van studentenverenigingen, stuitten we op dit verhalende pareltje uit 2012. Over het ruilspel en de veiling bij Dizkartes. Dat - en meer - in Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Een reus in Groningen? Na de reuzen in Leeuwarden kan Groningen wellicht deze reus binnenhalen? Of heeft iemand nog andere tips?

2) Één bitterbal meer Doe het Adriaan van Veldhuizen maar eens na. Hij werd afgelopen weekend Westerwolds Kampioen bitterballen eten. Hoeveel stuks hij er op kreeg in een uur? 86! Het was nog spannend ook: de nummer twee verorberde er slechts één minder. 3) Uit de oude doos: het ruilspel van Dizkartes Bij het Googelen naar ledenaantallen van studentenverenigingen, stuitten we op dit verhalende pareltje uit 2012. Over het ruilspel en de veiling bij Dizkartes. 'Weet jij… weet jij… wat je met een fluitketel kunt doen?'

De jongen weet het niet.

Deze fluitketel kun je… kun je… op je hoofd zetten.'

Machiel plant de fluitketel op zijn hoofd. Je kan hem beter helemaal lezen. Dan valt-ie wat beter op zijn plek. 4) Grote boom legt het loodje Triest klein bier uit het Noorderplantsoen in Stad. Een boom knakte er dit weekend als een luciferhoutje om. Willem heeft een wat andere benadering. Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Heus. 5) Voorproefje van de kermis Morgen begint de zomerkermis in de stad Groningen, tot en met Bommen Berend op 28 augustus. Wie niet nog een dag wil wachten, kan nu al misselijk worden door naar het scherm te turen: 6) Elftal van de week Ondanks de prestatie van dé FC staat Warmerdam wel in het Elftal van de Week bij de Persgroep/Algemeen Dagblad. 7) Good memories Wij kijken er ook naar uit Bauke!