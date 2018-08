Deel dit artikel:











Derde aanhouding in verband met steekpartij in Stad (Foto: Mark Heikens/112 Groningen)

Een 31-jarige man is zondagavond door de politie in Amsterdam aangehouden in verband met een steekpartij in Groningen.

Een 31-jarige man is zondagavond door de politie in Amsterdam aangehouden in verband met een steekpartij in Groningen.

Het is de derde verdachte in deze zaak. Bij de steekpartij, die zaterdagochtend plaatsvond in de Steentilstraat, raakten twee mannen gewond. Zij kregen het met elkaar aan de stok en deelden over en weer klappen uit. Eén van de twee werd gestoken door de man, die nu dus in Amsterdam is aangehouden. Laatstgenoemde zit vast voor nader onderzoek.