'Iedereen op de tribune had het na een kwartier over iets anders dan de wedstrijd'

Twee wedstrijden, 0 punten. Zes goals tegen, slechts eentje voor. Het zijn de harde cijfers na twee speelrondes in de Eredivisie voor FC Groningen. De club bezet momenteel de laatste plek in de tussenstand.

Het sportpanel van RTV Noord blikte maandag nog eenmaal terug op de thuisnederlaag tegen Willem II (0-1) van vrijdagavond.

Strijd

'Het begon wel redelijk, maar dat was snel over. Mijn verwachtingen vooraf waren hooggespannen, maar dat kwam helemaal niet uit. Ik verwachtte veel strijd, en wilde de aanvalspatronen zien', blikt analist Jan Veenhof terug.

Ik geloof wel dat er inzet was Stefan Bleeker - FC Groningen-watcher

'Als ik de term 'erop klappen' hoor, dan verwacht ik felle duels, met eventueel een overtreding hier en daar. Daarvan was geen sprake. Ik had echt het idee dat iedereen op de tribune het na een kwartier over iets anders dan de wedstrijd had.'

'Ik geloof wel dat er inzet was', nuanceert FC Groningen-watcher Stefan Bleeker. 'Als je een opdracht meekrijgt van de trainer en dat lukt niet, dan ben je constant een stap te laat en dan lijkt het alsof er geen inzet is.'

Lange ballen

Had trainer Danny Buijs het anders moeten aanpakken? Bleeker: 'Ik vroeg hem vooraf wat er in de dagen en uren door zijn hoofd gaat. Hij vertelde dat hij alle mogelijke wedstrijdscenario's afspeelt en daarop probeert in te spelen. Toch had ik idee dat hij niet wist wat hij moest doen.'

'Na de 0-1 speelden ze alleen maar lange ballen. Maar met Tom van Weert heb je een spits voorin die ieder duel verloor en die die ballen niet vast kan houden', vervolgt Bleeker. 'Het spel is ook nog niet herkenbaar, ik heb de hand van Danny Buijs nog niet gezien', vult Veenhof aan.

Wisselen?

Voorafgaand aan het duel met Willem II gaf Buijs aan niet te wisselen in zijn basiself, ondanks de forse nederlaag tegen Vitesse. 'Toch wisselt hij na anderhalve wedstrijd wel. Hij haalt onder andere Drost eraf, een jongen die al niet al te veel vertrouwen heeft na de afgelopen jaren', vindt Veenhof.

Voor deze manier van voetballen, met opkomende backs, heb je een stabieler middenveld nodig Jan Veenhof- analist

Bleeker heeft nog wel wat tips voor Buijs. 'Persoonlijk zeg ik: geef Reis een kans ten opzichte van Hrustic. En zet Doan op tien, achter Van Weert.'

Veenhof is het daarmee eens. 'Voor deze manier van voetballen, met opkomende backs, heb je een stabieler middenveld nodig. Zet Van de Looi en Reis daar neer, die hebben het vorig seizoen ook bewezen. Verder zou ik zelf ook niet te veel wisselen, dus in die zin was ik wel blij met de opmerking van Buijs.'

Goed genoeg?

Zaterdag speelt FC Groningen de derde wedstrijd, uit tegen De Graafschap. Heeft het sportpanel er vertrouwen in? Veenhof: ik zeg 3-3, ik verwacht een doelpuntenfestijn.

Bleeker is minder optimistisch. 'Ik zie Groningen daar nog niet winnen. Misschien zijn deze spelers wel niet goed genoeg momenteel voor wat Buijs wil. Ik zeg 2-1 voor De Graafschap.'

