Kabelstoring op Schiermonnikoog: 'Hopelijk wordt de pinautomaat weer aangevuld'

Terwijl KPN maandag druk bezig is om Schiermonnikoog weer aangesloten te krijgen op het glasvezelnetwerk, is burgemeester Ineke van Gent van het eiland er wel een beetje klaar mee. 'Het duurt mij wel wat te lang.'

Sinds zaterdagmiddag zorgt een kabelbreuk in de glasvezelleiding ervoor dat klanten van Kabel Noord zonder internet, tv en vaste telefoonlijn zitten. 'Het is een soort verplichte, schermloze vakantie', vat Van Gent het samen.

Alarmknop

Op het gemeentehuis kunnen ze maandag wel om de problemen heen werken, maar voor ondernemers of medewerkers in de thuiszorg is dat lastiger. 'De alarmknop die sommige cliënten hebben, werkt nu niet. Dus de thuiszorg-medewerkers brengen nu extra bezoekjes aan deze mensen', vertelt de burgemeester.

Hopelijk wordt de pinautomaat vandaag weer aangevuld Ineke van Gent - burgemeester Schiermonnikoog

Ook voor ondernemers is het 'best wel lastig', aldus Van Gent. 'Pinnen is bijvoorbeeld bijna niet mogelijk, dus dat is heel vervelend. Zij moeten nu echt kijken naar alternatieven, dus bijvoorbeeld betalen via de app van de bank op 4g. Verder zag ik dat de pinautomaat op het eiland leeg is, hopelijk wordt die vandaag weer aangevuld.'

Napraten

Van Gent heeft de hoop dat de tijdelijke oplossing van KPN, een bypass via een andere kabel, zo snel mogelijk werkt. 'Het wordt nu wel wat vervelend, ik wil zo snel mogelijk een oplossing.'

Ik vind de informatievoorziening summier nu Ineke van Gent - burgemeester Schiermonnikoog

Ook met de tijdelijke oplossing is de kous voor Van Gent nog niet af. 'Ik vind de informatievoorziening summier nu, dus daar gaan we nog even over napraten. Bovendien wil ik weten of de bypass via een andere kabel in de toekomst sneller kan worden gerealiseerd, want ik vind het persoonlijk erg lang duren nu.'

Hulpdiensten

De burgemeester benadrukt nog dat de storing geen gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. 'Die werken met het C2000-systeem en dat werkt gewoon.'

Lees ook:

- Omleiden kabel moet Schiermonnikoog weer bereikbaar maken

- Schiermonnikoog kampt met televisie-, radio,- internet- en telefoonstoring