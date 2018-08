Noorderzon is meer dan kunst en cultuur: 'Het is zien en gezien worden'

In het Noorderplantsoen in de stad Groningen wordt volop gewerkt aan de opbouw van festival Noorderzon. Donderdag gaat het van start. 'Het moet niet alleen maar klaar zijn, maar ook mooi klaar; sexy', zegt directeur Femke Eerland.

'De grote contouren staan er: steigerconstructies, veel zeecontainers. Nu moet je afwerken. Overal moet stroom en water komen, mooie lampjes...'

Hoe wordt het programma samengesteld?

Aan het programma van het festival is maanden gewerkt. Artistiek leider Mark Yeoman reist de hele wereld over om potentiële acts te bekijken.

'Je bent het hele jaar bezig te begrijpen wat er in de wereld aan de hand is. Wat gebeurt er op de cultureel denkende plekken in Nederland en elders in de wereld? Je kan niet alleen maar in je eigen hok zitten. Niet alles wat je ziet, boek je ook. Een fotograaf neemt 120 foto's voor één goede, dat is bij mijn werk ook zo.'

'Het klinkt als een soort jetsetleven, permanent in de lucht. Maar dat is het niet. Ik ben ook selectiever dan vroeger. Je wilt niet tien uur in het vliegtuig zitten om teleurgesteld te worden. Toen was ik een beetje wild, ging ik overal heen en wilde ik alles weten.'

Ik vind het fantastisch, ik hoop dat andere mensen dat ook vinden Mark Yeoman - artistiek directeur Noorderzon

Eigenlijk kijkt Yeoman bij het samenstellen van het programma vooral naar wat hij zelf leuk vindt.

'Het hangt van veel af, maar vooral van je eigen gevoel. Je kan het niet voor iemand anders programmeren. Je moet het voor jezelf doen. Ik vind het fantastisch, ik hoop dat andere mensen dat ook vinden.'

'Een heel pallet'

Op het elf dagen durende festival Noorderzon staat een bonte mix van artiesten en acts.

'We laten een heel pallet zien', zegt Femke Eerland. 'Dat is ook wat mensen verwachten. Het bestaat uit optredens in het Noorderplantsoen met soms één persoon in het publiek, tot de Romeo Tent met vierhonderd mensen en het Grand Theatre.'

Op Noorderzon staan artiesten vanuit de hele wereld.

'Iedereen wil op een belangrijk festival komen spelen. Je hoeft niemand te overtuigen', legt Yeoman uit. 'Maar de markt is geëxplodeerd de laatste jaren. Reizen is veel makkelijker dan vroeger. We programmeren iets uit Burundi, alsof het uit Assen komt. En niemand merkt dat meer. Het is normaal in de wereld van nu.'

Eén of twee keer per jaar is er wel een moment dat je als een stel met de deuren slaat Femke Eerland - algemeen directeur Noorderzon

Samenwerken

De geboren Brit Yeoman is verantwoordelijk voor het programma, maar hij bepaalt niet alles alleen.

'Er is een beroemd zinnetje in het Engels: no man is an island. Je werkt in een ploeg, je moet dingen met elkaar bespreken. Anders kan je nooit samenwerken.'

'Eén of twee keer per jaar is er wel een moment dat je als een stel met de deuren slaat. En zo hoort het ook', zegt Eerland. 'Soms brengt het je tot een scherpere motivatie waarom je iets wel of niet zou willen.'

Eten en drinken

Noorderzon is een festival voor kunst en cultuur, maar het draait ook om eten en drinken. En om de gezelligheid in het plantsoen. 'Dat gaat hand in hand', zegt Eerland.

'Je ziet ook dat sommige mensen daardoor juist iets van kunst en cultuur meekrijgen. Dat blijkt ook uit publieksonderzoeken die we doen. Er worden nog elk jaar heel veel blaren geprikt bij de EHBO, vanwege het flaneren op nieuwe schoenen. Het maakt mij trots dat mensen komen om te zien en gezien te worden. Ze willen met Noorderzon geassocieerd worden. Wat kan je je beter wensen?'

Noorderzon duurt van donderdag 23 augustus tot en met zondag 2 september.

