Dit zijn de gratis optredens op Noorderzon

Donderdag 23 augustus gaat het weer van start: het grootste culturele festival van de stad Groningen. Deze artiesten zie je gratis op Noorderzon - op het hoofdpodium aan de vijver natuurlijk.

Donderdag 23 augustus: Ezra Furman

31 jaar is Ezra Furman, en hij beschrijft zijn eigen muziek als 'Rock 'n roll, maar niet als de rest'. Zijn hoge, soms scherpe stem wordt begeleid door gitaren, blazers en een synthesizer. Volgens de organisatie van Noorderzon valt vooral op hoe vaak Furman flirt met donkere thema's. 22.30 uur.

Vrijdag 24 augustus: BLOW

Elektronische dancemuziek, maar dan zonder het elektronische. Blow bestaat uit drie gemaskerde mannen uit Gent, die bewapend met drums en saxofoons het publiek aan het dansen moeten krijgen. 22.30 uur.

Zaterdag 25 augustus: Baloji

Ook op zaterdag staat een artiest uit België op het podium, al werd Baloji geboren in Congo. Zijn muziek houdt het midden tussen hiphop en 'afrobeat'. 22.30 uur.

Zondag 26 augustus: Arp Frique

Disco met caribische klanken, maar gewoon uit Nederland. Veelzijdig en zomers. 22.30 uur.

Maandag 27 augustus: Warhola

Deze artiest kan je kennen van je Spotify-aanbevelingen, of misschien heb je het nummer hieronder al eens op de radio horen langskomen. Toegankelijke popmuziek uit België, met een dikke laag eletronica, synthesizers en een hoge stem. 22.30 uur.

Dinsdag 28 augustus: Hannah Williams & The Affirmations

De eerste vrouwelijke artiest op het hoofdpodium moet het publiek in vervoering brengen met haar emotionele, geladen stem. Stond eerder in de Stadsschouwburg tijdens Eurosonic. Oh ja: je kan haar zang kennen van een sample in het werk van rapper Jay-Z. 22.30 uur.

Woensdag 29 augustus: Destroyer

De naam doet een band vol langharige, micofoon-schreeuwende en jankende-gitaren-rockers vermoeden, maar Destroyer is een Canadese songwriter met band die geen genoeg krijgt van synthesizers. Harmonieuze, donkere en slepende klanken spelen de hoofdrol. 22.30 uur

Donderdag 30 augustus: The Go! Team

Een dag later klinkt een opgewekt geluid aan de vijver van het Noorderplantsoen. The Go! Team maakt er een feestje uit met drums, een grote portie blaasinstrumenten en allerlei verschillende genres. 22.30 uur.

Vrijdag 31 augustus: Agar Agar

Fun fact, stipt de organisatie van Noorderzon aan: Agar Agar maakte haar eerste nummer voor het afscheidsfeestje van een bibiliothecaris. Het is uitgegroeid tot een elektronische band die volgens 3voor12 gold als een van de hoogtepunten van de afgelopen Eurosonic. 22.30 uur.

Zaterdag 1 september: EUT

Ze komen uit Amsterdam, stonden last-minute nog op Eurosonic en nu staan ze in de volle spotlight van Noorderzon. Popmuziek met gitaren en jaren 90-invloeden. 22.30 uur.

Zondag 2 september: Meindert Talma & band

Bij de Groningse zanger en kleinkunstenaar Meindert Talma weet je nooit echt wat je kan verwachten. Hij maakte al veertien albums vanaf 1997, soms heel rauw, soms heel harmonieus met bijvoorbeeld Tamango en nu... nu lijkt hij het wat minder serieus te nemen, met nummers als Klungel van de Jungle. Let op: 18.30 uur.

Zondag 2 september: Omar Souleyman

Noorderzon eindigt op zijn typisch Noorderzons: met een dansact uit Syrië. Omar Souleyman begon als artiest voor bruiloftsfeesten, maar gaat sinds 2006 de wereld over om festival na festival op te zwepen. Om even te onderstrepen hoe groot deze act is: de onderstaande video is meer dan 41 miljoen keer bekeken. Noorderzon gaat eruit met een grote dus. Let op: 20 30 uur.

Lees ook:

- Noorderzon gaat beginnen: acht opvallende voorstellingen

- Noorderzon is meer dan kunst en cultuur: 'Het is zien en gezien worden'